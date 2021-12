CGM Watch, CGM Run und CGM Hike – Nightscout goes GARMIN

Mir hat es gefehlt: Ich sehe auf meiner GARMIN Uhr beim Laufen meine Pace bzw. beim Radfahren meine Geschwindigkeit, die zurückgelegte Distanz und meine Herzfrequenz – aber das Wichtigste fehlt: Mein aktueller Blutzucker samt Tendenz …

Gesagt, getan. Da neuere Uhren von GARMIN es erlauben, eigene Apps zu programmieren, habe ich drei Apps » programmiert, die genau das tun, was ich benötige. An erster Stelle steht für mich die App CGM Hike (ersetzt durch CGM Sport) » , die nicht nur als Lauf-App fungiert, sondern auch für andere Sportarten wie Radfahren, Rudern usw. konfiguriert werden kann:

Weitere Features sind: Zweiter Bildschirm mit Anzeige der aktuellen Höhe ü. NN. und der Uhrzeit sowie Auto-Lap, also Zwischenzeitnahme nach jedem Kilometer bzw. jeder Meile, je nach Einstellung.

Dass die App Englisch „spricht“ und nicht nur mg/dl, sondern auch mmol/l kennt, ist selbstverständlich.

Ähnlich aufgebaut ist die App CGM Hike (ersetzt durch CGM Sport) » , die ich für’s Wandern verwende. Diese verzichtet auf eine Anzeige der Herzfrequenz, zeigt dafür die aktuelle Höhe bereits auf der ersten Seite.

Aber auch wenn ich keinen Sport treibe, möchte ich stets informiert sein. Daher gibt es die App CGM Hike (ersetzt durch CGM Sport) » , die auf einem Blick Uhrzeit und CGM-Wert samt Trend, aber auch den Verlauf der letzten zwei Stunden sowie das aktuelle Datum und den Ladezustand des Akkus anzeigt.

Möglich ist dies alles dank des Nightscout-Projekts », denn meine Apps greifen lediglich über die GARMIN Connect App die Daten ab, die durch Nightscout in einer Mongolab-Datenbank gespeichert sind. Die GARMIN Connect App muss dazu auf einem Smartphone installiert sein.

Ich selbst habe mir dazu ein xDrip » gelötet, das ist ein kleiner Kasten (5 x 5 x 2 cm), der die Daten meines Dexcom G4-Transmitters empfängt und über Bluetooth an mein Handy sendet. Dieses speichert die Werte dann in der Mongolab-Datenbank ab.

Wem diese Begriffe erst einmal nichts sagen, der findet hier ausführliche Informationen (und keine Angst, das klingt viel schwieriger als es ist!):

xDrip:

stephenblackwasalreadytaken.github.io/xDrip/

Nightscout:

www.nightscout.info

Eine deutsche Nightscout-Anleitung findet sich hier:

nightscout.gitbooks.io/user_guide/content/de/ »

Und? Besteht Interesse? – Sehr gut!

Dann befolge bitte folgende Schritte:

1. Du benötigst ein CGM. Am besten (soweit ich das beurteilen kann) funktioniert das mit dem Dexcom G4, allerdings benötigst Du – falls Du auf die xDrip-Lösung zurückgreifen möchtest – keinen Empfänger, sondern nur den Sender, was die Kosten durchaus reduziert (Sender etwa 400 Euro, xDrip-Materialkosten etwa 50 Euro, Sensor etwa 80 Euro, dieser hält in der Regel bei mir 3-4 Wochen).

Nightscout unterstüzt aber auch andere CGM-Systeme und Konzepte.

2. Setze eine Nightscout-Webseite auf, zumindest einen Export zur Mongolab-Datenbank.

3. Dann benötigst Du natürlich GARMIN Uhren. Meine Apps unterstützen zurzeit folgende Modelle:

4. Wenn Du die entsprechende Hardware (CGM-System + Smartphone + Uhr) sowie eine funktionierende Nightscout-Installation besitzt, dann lade Dir die Apps herunter

(apps.garmin.com/de-DE/developer/f9420c47-810f-47ac-a7dd-9fa7b8ecd22d/apps) …

5. … und installiere sie auf Deiner Uhr.

6. Vervollständige dann über die GARMIN Connect App die Einstellungen, wie hier am Beispiel von CGM Run:

Für viele Nightscout-Nutzer ungewohnt ist zunächst die Eingabe der Mongolab-Api. Zudem muss der Zugriff auf die Daten mittels dieser API auf der Mongolab-Seite erst erlaubt werden. Wie das geht, wird hier erklärt:

docs.mlab.com/data-api/#authentication

Nach dem Login klickt man auf seinen Nutzernamen (nicht den Account-Namen!) in der oberen rechten Ecke der Webseite. Wenn man auf der folgenden Seite etwas nach unten scrollt, findet man den Abschnitt „API Key“. Hier kann man seinen API Key ablesen bzw. neu generieren UND muss den Zugriff auf die Datenbank erlauben (→ Data API Access: Enabled). So sollte das dann aussehen:

Der Name der Datenbank findet sich hier:

Fertig! Die App sollte anschließend den letzten CGM-Wert samt Verzögerung und Trend anzeigen.

Typische Gründe für ein Nicht-Funktionieren sind:

Api oder Datenbank-Name falsch eingegeben.

Keine funktionierende Nightscout-Installation (keine aktuellen Werte auf der Nightscout-Webseite)

Probleme bei der Bluetooth-Verbindung von Uhr und Smartphone

Kein zuverlässiger Internetzugriff des Smartphones:

→ Smartphone-Einstellungen überprüfen.

→ App-Berechtigungen der GARMIN Connect App prüfen, die regelmäßig ins Internet muss.

→ Deaktivieren von Energiespar-Konzepten (auch entsprechende Apps), die Hintergrund-Daten beschränken oder unterbinden.

Bei weiteren Fragen stehe ich selbstverständlich gerne zur Verfügung!